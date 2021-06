Negli ultimi giorni la Juventus è stata accostata a un vecchio obiettivo di mercato: si tratta di Alessandro Florenzi, già cercato ai tempi di Antonio Conte e che ora potrebbe tornare d'attualità come alternativa a Juan Cuadrado. L'esterno classe '91 non verrà riscattato dal Psg dopo il prestito di quest'anno, rientrerà alla Roma ma difficilmente è rimarrà in giallorosso. Allegri cerca un difensore di spinta e l'idea Florenzi può tornare di moda, sul giocatore c'è anche l'Inter che ci sta pensando in caso di cessione di Hakimi.