Ivan Rakitic e un futuro sempre più lontano dal Barcellona. Il centrocampista croato era entrato anche in orbita Juventus quando nei mesi scorsi c'era stato un interessamento del club spagnolo per Federico Bernardeschi. La contropartita messa sul tavolo dal Barça era proprio Rakitic, che alla riapertura del mercato potrebbe lasciare i blaugrana. Contratto in scadenza a giugno 2021, il Barcellona sta cercando una sistemazione al croato per non perderlo a zero il prossimo anno, e secondo la stampa spagnola la Juve ci sta riflettendo. Valutazione: almeno 20 milioni.