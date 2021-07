Negli ultimi giorni in casa Juventus è tornato di moda il nome di, centrocampista del Lione ed ex Milan al quale la Juventus si era già interessata in passato pensando a uno scambio con Bernardeschi. Secondo quanto racconta Il Sussidiario invece, ora i bianconeri stanno valutando se fare un tentativo per il centrocampista brasiliano mettendo sul piatto Mattia De Sciglio, già in prestito al Lione nell'ultima stagione, o Daniele Rugani, che nella prima parte della stagione scorsa ha giocato nel Rennes.