di Nicola Balice

Mehdi Benatia può tornare alla Juve. Incredibile, ma vero. Benatia può tornare alla Juve, potrebbe diventare anche lui protagonista di un altro clamoroso salto indietro nel tempo. Non è la prima scelta per la difesa, sia chiaro. E non è nemmeno quella maggiormente gradita dallo spogliatoio. Però è un'ipotesi, concreta. Anche perché Maurizio Sarri in questi giorni è stato chiaro: non è la difesa ad essere secondo lui il reparto che necessiti dei maggiori investimenti. Va rinnovata, va completata, ma tanto per essere sintetici se bisogna decidere come distribuire il budget a propria disposizione è meglio andare all in tra centrocampo e attacco. Poi le vie del mercato sono infinite e in questo momento l'ipotesi di un Benatia-bis è da tenere in considerazione. E questo sarebbe un clamoroso errore, un brutto messaggio.



NON E' BONUCCI – Significherebbe una volta di più addossare tutte le colpe della gestione del marocchino su Max Allegri, ad esempio. Ma rispetto a quanto capitato con Leonardo Bonucci, in questo caso, c'è da fare un grande distinguo: l'ex capitano rossonero era arrivato allo scontro esclusivamente con Allegri pur conservando un ottimo rapporto con il resto del gruppo, i comportamenti di Benatia tra dicembre e gennaio invece hanno messo in seria difficoltà e non sono piaciuti anche a gran parte della squadra. Senatori in prima linea. Ci sarebbe tanto da ricucire insomma, per quanto da un punto di vista tecnico la Juve si ritroverebbe con il pacchetto di centrali ritenuto più giusto già dodici mesi fa per tentare l'assalto alla Champions, con il solo switch tra il “vecchio” Barzagli e il “nuovo” Demiral. “Benatia si è rifiutato di giocare”, in estrema sintesi la spiegazione di Allegri quando ormai il divorzio era avvenuto e la Juve si era ritrovata fuori dalla Champions. A sua volta il marocchino ha optato per la fuga perché le promesse che aveva ricevuto non erano state mantenute. Che abbia ragione Allegri o Benatia, magari entrambi, tra tutti i ritorni già avvenuti o in programma (vedi Paul Pogba), quello del difensore marocchino sembrerebbe il più sbagliato in assoluto. Riportarlo alla Juve sarebbe forse l'unico errore più grande dell'averlo lasciato andare via quando i bianconeri avevano bisogno di lui.