Da bordo campo per quasi due ore, l'allenatore bianconero ha guardato i suoi allenarsi tra un'indicazione e l'altra. In particolare, l'attenzione è stata puntata sulla difesa, con cui "si vincono i campionati", dice la teoria. E così in questa preparazione sta insistendo molto su questo aspetto, con lunghe esercitazioni interrotte spesso per dare consigli al nuovo acquisto Timothy Weah, sottolinea la Gazzetta. Perché la difesa è stata la certezza alla quale aggrapparsi anche in una stagione nata male, la scorsa, e da lì può ripartire con un reparto già rodato e ben organizzato. Rispetto all'anno scorso non ci sarà più Leonardo Bonucci, ma molto sarà sulle spalle di Danilo, il leader del reparto e uomo di fiducia di Max, con cui ha anche parlato a lungo a fine allenamento. E con lui anche Gatti e Bremer, mercato permettendo.- I dati - spiega la Gazzetta - sottolineano che la Juventus ha chiuso il campionato con la terza miglior difesa della Serie A, meglio solo Napoli (28) e Lazio (30). E trovato l’incastro giusto, molto è cambiato, proprio con Gatti, Bremer e Danilo. E la strada sembra tracciata: come si legge, "Allegri non è un allenatore dogmatico, però la difesa a tre in questo momento è il sistema di gioco ideale per esaltare le caratteristiche degli uomini che ha. In particolare Bremer, che si sente più a suo agio come perno centrale piuttosto che a quattro". Ma Allegri s’aspetta ancora di più da lui. L'eredità della BBC, arrivata alla fine, sta per essere ufficialmente consegnata in nuove mani.