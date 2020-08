Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini sono i due grandi veterani della difesa juventina, superstiti del mitico trio che per molti anni hanno formato con Andrea Barzagli. Anche da loro riparte la Juve di Andrea Pirlo, consapevoli dell'importanza di svecchiare la rosa ma anche di quella di elementi così esperti come loro. Non è un caso probabilmente che figurino insieme in una delle tante foto postate da Leonardo Bonucci su Instagram al termine di questa prima giornata di allenamenti agli ordini del nuovo allenatore Andrea Pirlo. Quel Pirlo che è stato loro compagno di squadra in bianconero, ed è capitan Chiellini ad aver postato una foto che lo vede ritratto insieme a lui.

Scorri la gallery per vedere le foto e le storie di Bonucci e Chiellini: "Siamo tornati a casa per una nuova stagione in bianconero!"