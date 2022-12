Domani pomeriggio un nuovo passettino in avanti, in direzione 4 gennaio: ripresa del campionato e trasferta a Cremona, sfida che dirà qualeMassimilianoritroverà dopo il Mondiale e dopo il terremoto societario e se l’ipotesi rimonta può diventare reale. Domani, infatti, Madama scenderà in campo in un Allinaz Stadium deserto – la sfida è a porte chiuse -, per un’amichevole contro la squadra croata del, la seconda dopo quella dell’Emirates controRispetto alla sfida dell’Emirates Massimiliano Allegri ritroverà alcuni dei giocatori rientrati dalle vacanze post mondiale:; mentrecome noto è ancora fermo ai box. Per alcuni di loro è probabile la partenza dal primo minuto, per ricominciare a mettere benzina nelle gambe con la maglia bianconera addosso. Quel che è certo è che chiunque giochi sarà inquadrato nel– o all’occorrenza 3-5-1-1 -, modulo scelto da Allegri già nella prima fase della stagione per ridare solidità e certezze alla squadra.Un’altra costante sarà l’ampio spazio dato ai giovani del settore giovanile. Qui, è prevista una sorpresa:va verso l’esclusione dal match amichevole a causa di una sindrome influenzale, al suo posto potrebbe giocare, difensore centrale olandese classe 2005. Probabile, invece, che si rivedrà l’ottimoa spingere sulla destra.JUVENTUS (3-5-2): Perin; Gatti, Riccio, Huijsen; Barbieri, McKennie, Locatelli, Fagioli, Kostic; Milik, Kean.