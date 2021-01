La Juventus riparte nel 2021 da un dato che primeggia confronto alle altre squadre di Serie A, ovvero la precisione nei passaggi: “Intanto, la Juve è la squadra con la migliore precisione nei passaggi (88,68%), e – si legge sul sito ufficiale del club - seconda per passaggi riusciti (6888) e possesso palla (59.96%)”. Mente per quanto riguarda attacco e difesa, “Sono 25 le reti messe a segno finora dai bianconeri, con 70 tiri nello specchio. Non male nemmeno il dato difensivo, con 13 reti subite (meglio di quasi tutte le squadre che li precedono) e 40 tiri nello specchio ricevuti (preceduti solo da Napoli e Udinese)”.