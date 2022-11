Si è cocnlusa da poco la conferenza stampa di Massimiliano Allegri alla vigilia di quello che sarà il derby d'Italia traed. Bisogna ancora capire come e soprattutto con chi l'allenatore livornese deciderà di affrontare gli uomini di Simone Inzaghi, ma quel che è certo è che potrà contare su molte alternative in più rispetto alle ultime uscite. Saranno tra i convocati infatti anche Dusan Vlahovic, Gleison Bremer ed Angel Di Maria, senza scordare il già rientrato Federico, smanioso di scendere nuovamente sul terreno di gioco dopo esserne stato lontano per quasi un anno.- La possibilità di vedere l'ex viola tra gli 11 titolari infatti non è da escludere, soprattutto dopo le dichiarazioni rilasciate di Allegri quando gli è stato chiesto se verrà impiegato o meno: 'L'ho trovato bene, piacevole sorpresa, si doveva sbloccare a livello mentale, ora sarà da aumentare il minutaggio. Sarà della partita'. Pochi dubbi dunque, resta solo da capire se il figlio d'artea gara in corso o se invece verrà lanciato dal primo minuto. Una cosa però è sicura, da oggi, a partire dai 'rivali acerrimi' dell'Inter.