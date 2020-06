2









La Serie A ricomincia e con essa anche la corsa Scudetto. Una corsa a due, per il momento, tra Juventus e Lazio, con l'Inter apparentemente staccata proprio dopo l'ultima giornata prima dello stop. Il Derby d'Italia, però, è ormai parte del passato e ora la voglia è quella di tornare a guardare avanti dopo lo stop. Per la Juve, la corsa riparte da Bologna, il 22 giugno, mentre i biancocelesti dovranno aspettare il 24 per il nuovo debutto, in casa dell'Atalanta. Premesso che entrambe le squadre giocheranno più o meno ogni tre giorni (in un mese di calendario, ci saranno solo sei giorni senza calcio), ecco il percorso messo a confronto, con rischi e insidie giornata per giornata.