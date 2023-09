. Eppure, lascesa in campo al Mapei Stadium è reale, così come lo è la sconfitta, così come lo sono papere, strafalcioni e un autogol tristemente comico. Come si dice in questi casi: una serata da dimenticare.Anche con quest’obiettivo, la squadra è tornata oggi in campo, al training center della Continassa, per lasciarsi alle spalle Reggio Emilia e concentrarsi sul prossimo, difficile, impegno contro il Lecce. Una svolta è quello che ci vorrebbe, meglio se accompagnata da una vittoria larga e netta, magari con un gioco convincente.Deve cambiare l’approccio, sicuramente. Un aspetto rimarcato da Massimilianoprima e dopo il match contro il Sassuolo. Dovranno, però, cambiare anche le pedine: perché si giocherà a pochi giorni di distanza, perché le scorie mentali saranno difficili da smaltire.