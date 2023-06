La Juventus è in attesa di scoprire il proprio futuro in Europa. Dopo l'esclusione dalla Champions con la penalizzazione, resta il dubbio Conference League, da cui dipende anche il destino della Fiorentina. Se la Juve dovesse trattare con la UEFA per un'eventuale esclusione dalla terza coppa continentale, anche per dare un colpo di spugna alle frizioni pregresse con i vertici di Nyon, questa decisione ricadrà inevitabilmente su tutto il campionato italiano. Come si legge stamani su La Nazione, il ritiro volontario danneggerebbe la FIGC in quanto nessuna squadra italiana verrebbe in quel caso ripescata. La Fiorentina attende.