Ottanta milioni di euro. E' la cifra che il Rennes chiede per lasciar partire Eduardo Camavinga, il centrocampista francese classe 2002 che piace anche alla Juve. Interessa sì, ma a quelle cifre è un'operazione impraticabile. Se le richieste del club francese non dovessero scendere Paratici è pronto a ritirarsi dalla corsa per il talentino, come anche il Real Madrid. Si può aprire invece una nuova pista che lo porterebbe al Barcellona.