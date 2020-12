"Juventus Football Club S.p.A. (“Juventus”) comunica di aver raggiunto con FCA Italy S.p.A. (“FCA”) l’accordo per il rinnovo della sponsorizzazione della maglia gara per le stagioni sportive 2021/22, 2022/23 e 2023/24. Tale accordo scaturisce dalla reciproca soddisfazione di una partnership di successo che accompagna Juventus ed il brand Jeep dalla stagione sportiva 2012/2013. L’accordo prevede un corrispettivo base per ciascuna stagione sportiva di € 45 milioni e componenti variabili in funzione dei risultati sportivi". Questo il comunicato con cui la Juventus ha annunciato il nuovo accordo con Jeep, che frutterà 45 milioni di euro a stagione fino al 2024, per un totale di 135 milioni. Jeep e Juventus, ancora insieme, con una cifra rialzata dai 42 milioni degli scorsi due anni. E ora il valore della maglia schizza alle stelle: oltre i 100 milioni di euro, arrivando fino a 106. Gli sponsor sono così suddivisi: 51 milioni di euro a stagione dalla sponsorizzazione tecnica di Adidas (accordo fino al 2027); 45 milioni di euro a stagione dal main sponsor Jeep; 5-10 milioni di euro a stagione dal back jersey sponsor Cygames (accordo fino al 2022).



