La Juventus sfida l'Udinese alle 15 all'Allianz Stadium e con tre punti torna in testa alla classifica in attesa del match dell'Inter che in serata sfida la Fiorentina al Franchi. La vigilia delle due partite è stata caratterizzata dalla decisione del club nerazzurro di annullare la conferenza stampa in seguito ad una lettera pubblicata su Il Corriere dello Sport e commentata dal giornalista Italo Cucci con toni "offensivi" che il club nerazzurro ha voluto stigmatizzare con la decisione di punire tutti gli organi di stampa annullando la conferenza di Conte a pochi minuti dall'inizio. "Nervi Inter" titola infatti Tuttosport che mette in prima pagina la lotta scudetto con una foto di Sarri ed una di Conte.



