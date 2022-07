. La tabella di marcia studiata per consentirgli di recuperare al meglio dai problemi che si portava appresso dalla scorsa stagione era era chiara e prevedeva l'esclusione dalle prime due amichevoli, ma il serbo ora può tornare. Di nuovo in campo, contro il Real Madrid nella notte tra sabato e domenica per una sfida che inizierà alle 4 del mattino di domenica.Lui, al centro di una Juve che ha perso Paul Pogba e trovato Angel Di Maria, per costruire una coppia da sogno. Qualche settimana fa si è preso la 9 che è la sua maglia, quella del centravanti, quella del bomber e ora punta al bottino grosso: vuole 30 gol in stagione ed essere il centro della Juve che verrà. Un'estate di lavoro per lui, per smaltire la pubalgia e ripartire al meglio. Con la fiducia e l'intesa con Allegri come base per volare. Dimostrata anche in quei momenti di gioco, tanto cari all'allenatore bianconero che non si tira mai indietro.Il tecnico, scrive il Corriere dello Sport, lo ha sfidato a piedi scalzi nel segnare da dietro la porta, rilanciando la challenge sia a Vlahovic che a McKennie nel colpire la traversa da fuori area, sempre a piedi nudi: gara vinta da DV9 che ha reclamato i mille dollari al centro della scommessa.