Continua a restare in bilico il futuro di Daniele Rugani che, potrebbe essere nuovamente lontano da Torino e questa volta in maniera definitiva. Il difensore non sembra aver convinto pienamente Max Allegri e proprio per questo, si starebbe valutando la possibilità di cederlo altrove. Una soluzione potrebbe essere la Lazio, con la quale si può discutere anche di uno scambio con Francesci Acerbi, in uscita dal club capitolino.