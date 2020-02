La Juventus sta riflettendo sul futuro di Douglas Costa. La società bianconera valuta la possibile cessione del brasiliano che in questa stagione è sempre stato disponibile a mezzo servizio totalizzando 17 presenze, 2 gol e 5 assist. Più in infermeria che in campo, Douglas ha il contratto in scadenza nel 2022 ma secondo La Gazzetta dello Sport l'ex Bayern Monaco potrebbe chiudere in anticipo la sua avventura in bianconero. Arrivato alla Juve nel 2017, l'esterno offensivo non è mai riuscito ad esplodere definitivamente a causa dei continui problemi fisici.