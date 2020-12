L'avventura di Mauro Icardi al Psg sembra arrivata al capolinea. L'attaccante argentino non ha trovato lo spazio che sperava e nelle gerarchie della squadra è stato superato dall'ex juventino Moise Kean. Nonostante l'arrivo di Mauricio Pochettino al posto dell'esonerato Tuchel (manca solo l'annuncio), Icardi potrebbe presto lasciare Parigi. Il suo nome è stato accostato spesso alla Juve, ma al momento non è un obiettivo concreto per i bianconeri; e i motivi principali sono due: l'ingaggio alto e la volontà di Paratici di non inserire Dybala nella trattativa.