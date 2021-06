Così rinasce lo Stadium. L'edizione di Tuttosport ci porta dentro i nuovi lavori - ancora in corso - sul manto erboso dell'Allianz Stadium. Una "manutenzione straordinaria", necessaria dopo un anno di utilizzo decisamente continuo. Proprio da ieri sono iniziati i lavori per rinnovare il manto in maniera integrale, dunque anche agli strati inferiori dell'erba. E parliamo di strato di sabbia e terra, sotto il quale c'è il reticolato di tubi che scaldano il terreno in caso di gelate.



CON IL PUBBLICO? - Nei prossimi giorni arriverà l'applicazione del manto che avrà due mesi per attecchire ed essere curato. La Juve dovrebbe giocare la prima partita in trasferta e non ci saranno - o almeno per ora non sono previste - amichevoli allo Stadium. Chissà se ci sarà il pubblico: un 25% sembra certo, dipenderà tutto dall'andamento dei contagi. Non ci saranno però gli abbonamenti; impossibile farne, senza certezze. Intanto, lo Stadium si rifà il look. Per tornare anche vincente.