Bologna-Juventus, 7 marzo 2012. La partita del Dall'Ara finisce 1 a 1, ma ciò non ferma i bianconeri guidati da Antonio Conte verso il primo scudetto dal post-Calciopoli.Arrivato al limite dell'area, poi, Vucinic opta per la soluzione più complicata, ma al contempo più bella: uno scavetto beffardo su Gillet in uscita. Così, in attesa della sfida di lunedì alle 21.45, che segnerà il ritorno della Juventus in Serie A dopo lo stop, sul profilo Twitter dei bianconeri è stato pubblicato il video celebrativo di quel gol: una scelta che, però, si è rivelata un mezzo autogol.Infatti, i tifosi della Juve sono insorti, memori ovviamente delle recenti delusioni di Coppa Italia. Il pareggio con il Milan prima e la prestazione deludente in finale con il Napoli poi, hanno segnato un punto di rottura tra i fan e la gestione tecnica, alla luce proprio del gioco poco virtuoso espresso dai bianconeri.: "Cosa c'è di più bello?" chiedeva il tweet, "Vincere una partita dopo il Covid" risponde un utente. Oppure, "Di bello c'è la palla del Maestro". "Ma adesso dove sono 'ste cose" chiede ancora, incredulo, un tifoso. Insomma, tante polemiche, che accompagneranno senz'altro queste settimane...