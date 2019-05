La Juventus ricorda Umberto Agnelli. L'indimenticato presidente bianconero, padre di Andrea, si spense esattamente 15 anni fa.



"Quindici anni fa, oggi, era un giorno tristissimo per tutto il popolo bianconero, che si trovava costretto a salutare, con dolore, Umberto Agnelli. Il Dottore se ne andava il 27 maggio del 2004, dopo una vita legata a doppio filo con la Juventus. Fin da quando, nella seconda metà degli anni ’50, divenne Presidente del Club. Una guida, la sua, che fino al 1962, portò alla Juventus tre Scudetti (fra cui quello della Prima Stella nel 1958) e due Coppe Italia.



Ma come si diceva, quello del Dottore fu un legame lungo una vita intera. Negli anni ’90, infatti, tornò a occuparsi della Juve in prima persona, e visse, con il club, un’epoca di successi straordinari: cinque Scudetti, una Coppa Italia, quattro Supercoppe italiane, una Coppa Intertoto, una Supercoppa europea, ma soprattutto la Champions League e la Coppa Intercontinentale. Oggi, all’indomani della conclusione della stagione che ha portato in bacheca l’ottavo Scudetto consecutivo, lo ricordiamo, perché Umberto Agnelli è sempre nei nostri cuori".