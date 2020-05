Del Piero, Zidane, Inzaghi...



Lo scudetto n. nella stagione del centenario #OnThisDay nel 1998 pic.twitter.com/5bS8ePkP8G — JuventusFC (@juventusfc) May 10, 2020

Da molti sarà sempre ricordato come lo scudetto dei veleni. Quello del 1998, vinto dalla Juventus in volata contro l'Inter di Ronaldo. Un campionatonel match decisivo del Delle Alpi. Quello scudetto fu il numero 25 per il club bianconero che oggi lo festeggia su Twitter con le immagini più importanti di quella splendida cavalcata che si concluse proprio oggi. Ventidue anni fa, le nozze d'argento della Vecchia Signora.