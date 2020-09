2









"Un gentleman. Un campione. Un esempio. Gaetano Scirea". Con questo tweet e un video che ripercorre la carriera dell'ex difensore in bianconero, la Juventus ricorda uno dei simboli della storia del club a 31 anni dalla sua scomparsa. Scirea ha perso la vita il 3 settembre 1989 in un maledetto incidente d'auto in Polonia, quando aveva iniziato a lavorare da allenatore come vice di Dino Zoff sulla panchina bianconera. Una vita dedicata alla Juve, che oggi, nell'anniversario della sua morte, ha voluto ricordarlo con un video attraverso le parole di compagni e avversari.



Clicca sulla gallery per vedere il video che la Juve ha dedicato a Scirea