Nel giorno delle sue presenze in



"La voglia non mi è mai mancata e c'è sempre stata"#WednesdayWisdom #GaetanoScirea | Dal 3 settembre la mostra allo Juventus Museum (apertura al pubblico dal 4) pic.twitter.com/W3JZI8BANV — JuventusFC (@juventusfc) August 28, 2019

Laha pubblicato un video in ricordo di Gaetanotramite il proprio account Twitter ufficiale, sfruttando la commemorazione nel giorno in cui ha toccato quota 500 presenze con la maglia bianconera. "La voglia non mi è mai mancata e c'è sempre stata", dice l'ex bandiera del club, cui saràEcco il video a riguardo: