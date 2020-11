4









Qualche utente di Twitter, facendo una polemica alle intenzioni, si era chiesto sarcasticamente quando sarebbe arrivato un messaggio social della Juventus per ricordare Diego Armando Maradona in seguito alla sua morte avvenuta oggi. Il club bianconero si è espresso pochi minuti fa, in maniera eloquente ed elegante. Senza messaggio alcuno, perché a volte le parole sono superflue, la Juve ha diffuso il video del celeberrimo gol su punizione a due in area, con la maglia del Napoli, che 35 anni fa beffò Tacconi sotto l'incrocio dei pali al San Paolo. Una rete emblematica, apparentemente oltre le leggi della fisica. Una rete che unisce Napoli e Juventus, come testimoniato anche dai numerosi commenti di elogio a questa scelta social: non solo tifosi juventini, ma di tutte le squadre, l'hanno trovato un gesto di classe.