Come abbiamo già ricordato stamattina, la Juventus esattamente 17 anni fa vinceva la Supercoppa Italiana al Giants Stadium di New York, ai calci di rigore contro il Milan, dopo lo 0-0 dei tempi regolamentari e l'1-1 dei supplementari (gol di Pirlo e Trezeguet). Anche il club bianconero ha voluto ricordare e celebrare quel successo, postando su Twitter una foto che ritrae capitan Ciro Ferrara alzare la Supercoppa al cielo americano insieme a Stephan Appiah e Alessandro Del Piero. Nella foto si scorgono altri giocatori come Buffon, Tacchinardi e Iuliano.