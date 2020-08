Oggi vi abbiamo raccontato di come il 27 agosto di 48 anni fa Dino Zoff esordiva con la maglia della Juventus, allo stadio Comunale di Torino in Coppa Italia contro il Foggia. L'allora 30enne Zoff era appena passato alla Juve dal Napoli (in precedenza aveva militato nell'Udinese, da buon friulano, e nel Mantova) e quella sera poneva le basi per la sua consacrazione nel pantheon del calcio italiano. Il club bianconero ha celebrato su Twitter la ricorrenza del debutto del leggendario portiere, che avrebbe conquistato 6 scudetti e molto altro.