La Juventus ama celebrare sui social le proprie ricorrenze, sotto la formula "On This Day". E in particolare oggi il club bianconero ricorda l'esordio ufficiale in maglia Juve, esattamente 17 anni fa, di due giocatori del calibro di Didier Deschamps e Ciro Ferrara. Si trattava di una partita di Coppa Italia pareggiata 0-0 contro il Chievo, allenato da un Malesani ancora in rampa di lancio e ancora lontano dai fasti della Serie A.