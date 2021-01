#OnThisDay, nel 1892, nasceva Edoardo Agnelli, Presidente del Primo Quinquennio: 5 scudetti di fila dal 1930 al 1935. pic.twitter.com/k0Ce8E7JGz — JuventusFC (@juventusfc) January 2, 2021

Oggi la Juventus ricorda l'anniversario di nascita di Edoardo Agnelli. Edoardo Agnelli assunse la presidenza della Juventus nel 1923 e in questo modo diede vita alla dinastia Agnelli e al sodalizio imprenditoriale-sportivo più duraturo in Italia. Sotto la sua guida, la Vecchia Signora divenne grande, vincendo 6 scudetti in 10 anni, 5 consecutivi. Questo il ricordo social della società: "#OnThisDay, nel 1892, nasceva Edoardo Agnelli, Presidente del Primo Quinquennio: 5 scudetti di fila dal 1930 al 1935".