Uno dei derby più belli di sempre per la Juventus. Uno dei più emozionanti, dei più incredibili, dalla goduria più grande. Il 30 novembre del 2014 allo Stadium scendono in campo i bianconeri di Massimiliano Allegri, alla prima stracittadini della Mole, e i granata di Giampiero Ventura. Arturo Vidal sblocca la sfida al quarto d'ora del primo tempo, ma Bruno Peres, con un coast-to-coast clamoroso, pareggia tutto pochi minuti dopo. Tutto fa pensare a un 1-1 che soddisfa maggiormente il Toro, anche se la Vecchia Signora è in dieci uomini per l'espulsione di Stephan Lichtsteiner. Al minuto 93, però, Andrea Pirlo decide di dipingere uno dei gol più meravigliosi della propria carriera. Un destro imprendibile, dritto nell'angolino, che lascia di sasso Gillet e scatena l'euforia bianconera. Che derby, che vittoria!



La Juve l'ha ricordato sui social, facendo impazzire i tifosi: ecco i commenti migliori