Le attenzioni dei tifosi juventini sono tutte rivolte alle ore 20:45 di questa sera, quando i bianconeri ospiteranno il Napoli tra le mura amiche nella 15° giornata del campionato di Serie A. Sfida che è già virtualmente iniziata, per effetto di un video condiviso dalla società bianconera sui propri canali social, in cui viene celebrato il gol di Higuain segnato proprio contro la sua ex squadra nel pirotecnico 4-3 di, con finta ad ubriacare Koulibaly e tiro chirurgico sotto l'incrocio del palo opposto.