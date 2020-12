La Juventus, attraverso i propri profili social, ha voluto ricordare l'anniversario di nascita di John Charles. Il Gigante Buono nacque a Swansea, in Galles, il 27 dicembre 1931. Ha vestito la maglia bianconera per 5 stagioni - dal 1957 al 1962 - disputando 179 partite e andando a segno in 104 occasioni e vinse tre scudetti e 2 Coppa Italia. Fu uno dei protagonisti del Trio Magico dell'attacco della Vecchia Signora insieme a Boniperti e Sivori.