Il rinnovo di Hakan Calhanoglu con il Milan è sempre più complicato, così negli ultimi giorni si è scaldata la pista che può portarlo alla Juventus. Dalle parti di Torino il trequartista turco è più di un'idea: con la separazione da Paratici e il cambio in panchina Pirlo-Allegri l'operazione aveva subito una frenata ma adesso la dirigenza bianconera è pronta ad accelerare.



L'OK DI MAX - La società aspettava una risposta di Max, che secondo quanto racconta Calciomercato.com ha dato l'ok ad andare avanti con la trattativa spiegando che l'arrivo di Calhanoglu sarebbe di suo gradimento e anche un'opportunità a livello economico per il club perché arriverebbe a parametro zero. Ora è tempo di lavorare sui dettagli dell'offerta, per limare la distanza con la richiesta da parte del giocatore e del suo entourage. LE ALTRE PISTE - Sempre più sullo sfondo quindi le possibili piste alternative, tra le quali c'è proprio il Milan che non intende alzare l'ultima offerta presentata per il rinnovo e già respinta dal turco. Perde quota anche l'ipotesi qatariota Al-Duhail, la squadra di Medhi Benatia che era pronta a riempirlo di soldi ma la destinazione non lo entusiasta. Contatti avviati con il Liverpool che però non è mai arrivato a un'offerta concreta come ha fatto la Juventus. Che ora, quindi, diventa la pista più calda per il futuro di Calhanoglu.