La Juventus aspetta domani per cominciare ad aprire le porte del JTC della Continassa. In attesa che rientrino i giocatori all'estero, oggi è stata giornata di visite mediche per chi è rimasto a Torino, mentre, da domani, sarà possibile cominciare gli allenamenti individuali. Come sarà questa ripresa? Senz'altro diversa, come possono raccontare anche da Sassuolo: gli emiliani sono tornati oggi in campo, ecco le immagini del primo giorno di lavoro.