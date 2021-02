La panchina di Gennaro Gattuso al Napoli era piuttosto traballante, ma la vittoria contro la Juventus di ieri ha contribuito non poco a rasserenare gli animi in seno alla società partenopea. Come rivela il Corriere della Sera, infatti, dopo il match Aurelio De Laurentiis è sceso negli spogliatoi dello stadio Maradona per complimentarsi con la squadra e stringere la mano a Gattuso davanti ai giocatori. Un segnale di distensione tra presidente e allenatore non indifferente, passato attraverso un successo per 1-0 ai danni di una rivale come la Juve.