La Juve sfogliava la margherita: Suarez e Dzeko, Dzeko e Suarez.. Pirlo voleva l'attaccante il prima possibile e in un pomeriggio Paratici ha piazzato il colpo ( QUI tutti i dettagli). Alvaro is back. Sei anni dopo la prima volta,aveva vinto due scudetti, due Coppe Italia e una Supercoppa italiana, sfiorando una Champions persa in finale.. E allora azioniamo la macchina del tempo, e aspettando di vederlo di nuovo in maglia bianconera riviviamo i suoi due anni a Torino.