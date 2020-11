6









Non poteva scegliere miglior momento della stagione per rientrare dall'infortunio Matthijs de Ligt. Il difensore olandese è ancora in attesa del debutto stagionale, ma ora ci siamo quasi. L'olandese ha ormai recuperato dall'operazione alla quale si è dovuto sottoporre per un problema alla spalla che si era trascinato fino alla fine della stagione scorsa. Il ritorno in campo è dietro l'angolo, nel mirino c'è la sfida con il Cagliari di sabato prossimo dove dovrebbe rientrare tra i convocati così come Alex Sandro. IL RITORNO - Pirlo non vede l'ora di riabbracciarlo, ancora di più in questo momento d'emergenza per la difesa juventina. Con Chiellini ko e Bonucci da valutare in settimana dopo aver lasciato il ritorno della Nazionale per infortunio, il recupero di de Ligt è fondamentale. L'allenatore sta pensando anche di lanciarlo subito dal primo minuto a tre mesi di distanza dalla sua ultima partita, dipenderà tutto dalla condizione e dai tempi di recupero di Bonucci. Sicuro del posto Merih Demiral, l'unico in forma tra i centrali bianconeri per la gara di sabato prossimo col Cagliari. Vicino a lui, giocherà chi starà meglio tra de Ligt e Bonucci. L'olandese viene da tre mesi di stop assoluto, il centrale della Nazionale rientrerà a Torino e verrà valutato: Pirlo ha una settimana di tempo per decidere, sabato prossimo c'è il Cagliari.