La Juventus riabbraccia Leonardo Bonucci. Dopo essere guarito dal Covid, il difensore della Juventus oggi tornerà ad allenarsi insieme ai compagni alla Continassa. Secondo il Corriere dello Sport l'obiettivo del difensore è quello di tornare nella lista dei convocati per la gara di domenica contro l'Atalanta, nello scontro diretto per la Champions. Andrea Pirlo lo valuterà in settimana e se Bonucci tornerà al 100% non è escluso di vederlo in campo contro la squadra di Gasperini.