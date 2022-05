Quello di Dusan Vlahovic a gennaio potrebbe non essere l'ultimo ed unico colpo dell'anno solare della Juve ai danni della Fiorentina. Uno dei nomi che in questa settimana è stato accostato a Madama, è quello dell'uruguaiano Torreira. Il centrocampista è di proprietà dell'Arsenal, ma i gigliati hanno il diritto di riscatto e ora resta da capire quali siano le reali intenzioni dei Viola che, al momento prendono tempo. L'agente del calciatore ha fatto intendere a chiare lettere di attendere solo una chiamata dalla Fiorentina, dopdoichè si andrà avanti verso la firma. Finchè questa non verrà apposta però, dalla Continassa fanno sapere di non avere intenzioni di mollare la presa.