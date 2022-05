Dalle parti della Continassa una delle situazioni che più di tutte sta generando dibattito da mesi è quella legata al futuro di Paulo Dybala, con l'argentino che sembra prossimo a raggiungere l'Inter di Marotta. Ecco che dunque, Madama avrebbe già iniziato a guardarsi attorno per capire chi potrà prendere il posto lasciato vuoto dalla Joya. Uno dei profili monitorati in quest'ottica è quello di Giacomo Raspadori che, stando a quanto riportato anche da Tuttosport, potrebbe essere uno dei primi rinforzi per la prossima stagione, a prescindere da come si evolveranno le altre trattative che vedono coinvolta la Vecchia Signora.