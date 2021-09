A fare notizia in Serie A è naturalmente il pareggio della Juventus contro il Milan, che certifica una delle peggiori partenze in campionato nella storia del club bianconero: l'1-1 maturato all'Allianz Stadium è il secondo punto in 4 giornate per la squadra di Allegri, che al momento ristagna nelle paludi della zona retrocessione.

Ecco spiegate dunque le aperture dai toni pressoché identici dei principali quotidiani sportivi:

GAZZETTA "Il Milan resta su, Juve come sei giù"

CORSPORT "La Juve in fondo"

TUTTOSPORT "Crisi Juve"