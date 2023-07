Il messaggio di Leonardoera sembrato piuttosto chiaro: non mi muovo dalla. Sono l’ultimo nelle gerarchie? Pazienza, l’obiettivo è di scalarle e arrivare nel migliore dei modi all’Europeo estivo. Da quel messaggio, però, sono passati diversi giorni e, come si dice in questi casi, di acqua sotto i ponti ne è passata parecchia. In particolar modo, è noto come nel calcio le cose possano cambiare con estrema facilità.Adesso, come riporta il Corriere Torino,. Attraverso il suo entourage esplora le opzioni a disposizione: unica indicazione, ad oggi, non abbandonare l’Europa. Dunque, altolà alle offerte provenienti da Arabia e Stati Uniti. Resta in piedi, quindi, l’opzioneLa Juventus non alzerebbe di certo le barricate, anzi.