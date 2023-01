Un abito cucito su misura per la Juventus “virtuale”.utilizzato da Massimiliano Allegri nella seconda parte di questo primo spezzone di stagione. Un’intuizione tattica che ha dato alla sua squadra solidità e certezze e, soprattutto, ha permesso di macinare punti e permettere la risalita in campionato. Fare di necessità virtù, compito che al tecnico livornese solitamente riesce, e così è stato. Oggi, però,, pensata e costruita in estate, al netto delle tante assenze che ancora ci sono: lo è grazie ai rientri a pieno servizio diUn ibrido virtuale/reale che rischia di rimanere incagliato nel mezzo, di. Da valore aggiunto, l’intuizione del 3-5-1-1 rischia di diventare un grosso limite e al Maradona si è visto proprio questo. Chiesa da quinto a destra non ha funzionato, così come appare depotenziato Di Maria se spostato dal binario di destra al ruolo di sotto punta. A proposito di questo, una community del web che segue da vicino i calciatori argentini durante la partita contro il Napoli ha commentato: “”.Per ripartire, dunque, la parola d’ordine sembra essere “elasticità”, che poi è quello che si è visto nella seconda parte del primo tempo, con lo spostamento di Chiesa al fianco di Di Maria. Non fossilizzarsi su un modulo ma adattare l’abito tattico in modo che sia a servizio dei talenti maggiori in rosa.