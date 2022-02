Intervenuto in esclusiva ai nostri microfoni, l'ex calciatore della Juve Alessandro Birindelli ha detto la sua anche sulle possibilità dei bianconeri di vincere la Champions League. Ecco il suo pensiero: "Quando punti al tetto d’Europa, una società è lampante che voglia vincerla. Gli innesti di Vlahovic e Zakaria sono determinanti per ridare forza e vitalità a questa squadra che sembra aver ritrovato anche il suo spirito. Adesso c’è bisogno di ritrovare un’armonia di gioco che poi ti porta a raggiungere risultati importanti come la vittoria della Champions".