Le strade dipossono tornare presto ad incrociarsi, i: i nerazzurri da tempo avevano un accordo con il calciatore, ma anche a causa degli esuberi e della poca disponibilità di cassa non hanno potuto affondare il colpo e sono stati costretti a subire il sorpasso di Cherubini e colleghi.Adesso, la storia può ripetersi.. Chi prima vende, prima può andare a trattare con Commisso e Barone. Da una parte, la Juventus spera di definire in tempi brevi l’operazione(Vi abbiamo raccontato QUI le ultime), mentre l’è ancora impegnata nella trattativa con ilper l’eventuale uscita di. In questo momento, quindi, i bianconeri hanno messo la testa avanti, nella rincorsa al difensore.I dialoghi tra Juventus e Fali, agente di Milenkovic, non si sono mai interrotti. Da parte sua, la Fiorentina vorrebbe definire la situazione del calciatore in pochi giorni e la richiesta economica rimane intorno ai 15 milioni di euro.