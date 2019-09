Paulo Dybala vuole prendersi la Juve, ma, secondo i colleghi inglesi di Sky Sports, la dirigenza bianconera rimetterà l'argentino in vendita alla riapertura del mercato con la possibilità che La Joya si trasferisca in Premier League. Già in estate, Dybala era stato trattato da Tottenham e Manchester United che però non erano riusciti a chiudere l'affare anche a causa dei problemi del giocatore con i diritti d'immagine. Tra qualche mese i due club inglesi potrebbero riprovarci per Dybala.