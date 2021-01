1









Radu Dragusin e un futuro alla Juventus sempre più in dubbio. Il difensore centrale classe 2002 piace molto ad Andrea Pirlo che l'ha già fatto debuttare in prima squadra, ma il suo contratto è in scadenza a giugno e il rischio è quello di perderlo a parametro zero. Sul giocatore ha messo gli occhi il Lipsia che, come riporta Calciomercato.com, lo segue da diverso tempo e sta studiano l'affare low cost. Inoltre, Dragusin è il primo nome in cima alla lista del Sassuolo come eventuale contropartita nell'affare Scamacca.