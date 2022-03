Nei minuti successivi la partita di ieri sera contro la Sampdoria Walter Zenga ha parlato a SkySport della situazione attuale della Juventus. Le sue parole:



PAROLE - "La Juve può fare a meno di Dybala? Non lo so. Difficile che tenere fuori Vlahovic o Morata col Villarreal. Ad inizio stagione dicevo che non aveva giocatori a centrocampo con determinate caratteristiche. Devo essere sincero, Arthur sta giocando ad alti livelli. Lo stesso Rabiot che era strano sta dando il suo contributo. Lavoro di Allegri centrale per tutti alla Juve".