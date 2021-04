Quando Andrea Agnelli parlava di "patto di sangue" siglato tra i club della SuperLega, non parlava a sproposito. Stando a quanto rivela il Financial Times, infatti, le società fondatrici del progetto hanno firmato dellee che per gli anni successivi richiedevano un preavviso di una stagione. Figuriamoci quindi abbandonare dopo appena due giorni! Florentino Perez si era assicurato coi suoi avvocati di potersi tutelare da contromosse Uefa o altri eventi avversi al progetto, come quello che si è appunto verificato nel giro di appena 48 ore. Juventus e Real Madrid potrebbero quindi fare causa alle squadre che si sono ritirate anzitempo dal progetto, facendolo così naufragare.